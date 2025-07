“Alla luce delle recenti vicende che rischiano di segnare per sempre i Punti Nascita degli ospedali di Piedimonte Matese, Sapri e Sessa Aurunca, e gli stessi presidi ospedalieri nella loro interezza quali presidi irrinunciabili di salute sui territori, auspichiamo che le sagge parole del Presidente della Repubblica Italiana quanto prima possano tradursi in concreta realtà”

Ad affermarlo sono i Comitati a difesa “Lotta per l’Ospedale di Sapri”, “Gruppo d’Azione Piedimonte è Viva!” e “San Rocco Bene Comune – Sessa Aurunca” che richiamano ancora una volta l’attenzione su una vicenda che sta destando grande preoccupazione tra le comunità.

Il richiamo è stato alle parole del Presidente Mattarella nel 70° anniversario della Giornata mondiale della Salute: “Il diritto alla salute è una conquista della nostra civiltà, frutto di decenni di impegno civile e mobilitazione popolare, riforme sociali e progressi scientifici. La recente esperienza pandemica ha evidenziato come la salute globale sia vulnerabile e quanto sia cruciale investire in sistemi sanitari robusti, pronti a fronteggiare le emergenze. Il tema scelto dall’Organizzazione Mondiale della Sanità per celebrare la giornata odierna ci invita a concentrarci sulla salute delle madri e dei nuovi nati: ‘Un inizio sano, un futuro pieno di speranza’. Migliorare l’accesso alle cure prenatali, formare operatori sanitari qualificati e garantire infrastrutture efficienti ai neonati, significa promuovere un ciclo virtuoso dando la possibilità ai bambini di crescere in una società prospera e dinamica. Il tasso di mortalità materna e infantile in Italia è incoraggiante e testimonia la presenza di un sistema sanitario diffuso, in grado di garantire cure di alta qualità e supporto a future madri e neonati. La crescente denatalità che affligge il nostro Paese impone tuttavia un impegno costante e mirato per assicurare la continuità e la qualità dei servizi, a beneficio di tutte le generazioni, in aderenza al carattere universalistico del nostro sistema sanitario. Tutelare il diritto alla salute sin dalla nascita è condizione imprescindibile per garantire un futuro a tutti i cittadini, riconoscendo che il benessere di ogni individuo contribuisce alla vitalità della comunità”.

“Nella continua ed estenuante attesa che la politica adempia pienamente ai propri doveri – hanno affermato i Comitati – faremo fronte comune nella battaglia per tenere in vita i Punti Nascita e garantire il diritto alla salute per le donne e i bambini dei nostri territori. Non ci arrenderemo. Il diritto alla salute è di tutti” concludono.