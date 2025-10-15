Chiusura della SS 95 Variante “Tito – Brienza” dal 20 al 24 ottobre. I dettagli
Con un’apposita ordinanza Anas ha disposto la chiusura di un tratto della SS 95 Variante “Tito – Brienza” per lavori di manutenzione.
Il provvedimento riguarderà il tratto compreso tra lo svincolo per Tito (km 0+000) e lo svincolo per Satriano Nord (km 7+950).
Il traffico sarà dunque deviato sulla SS 95 “di Brienza”.
La chiusura al traffico su tutte le corsie sarà effettiva dalle 22 del 20 ottobre alle 5 del 24 ottobre.