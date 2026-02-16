In merito alla chiusura totale della SS18 Tirrena Inferiore nel territorio di Sapri interviene il Comitato Civico SS18 per segnalare criticità e richiedere misure a tutela dei servizi essenziali.

Il Comitato è nato circa cinque anni fa in occasione dell’avvio dei lavori di realizzazione delle gallerie nel tratto compreso tra Maratea e Sapri e ora scrive ai Prefetti di Potenza e Salerno, ai Presidenti delle Regioni Basilicata e Campania, ad Anas e al sindaco di Maratea per evidenziare l’ennesima situazione di grave disagio determinata dalla chiusura totale della Statale 18.

“Da decenni la SS18 lungo la costa di Maratea è gestita in condizioni di emergenza permanente, caratterizzate da frequenti chiusure, restringimenti, interventi tampone e soluzioni provvisorie. Questa condizione si è trasformata in una criticità strutturale negli ultimi quattro anni, a seguito dell’avvio dei lavori per la realizzazione delle gallerie nel tratto compreso tra il km 220 e il km 223, lavori che hanno comportato disagi prolungati, sensi unici alternati e continui rallentamenti – scrivono -. Tale situazione si è ulteriormente aggravata nel 2022, in seguito al noto crollo in località Castrocucco che ha reso evidente la fragilità dell’intero sistema di collegamento“.

Con ordinanza di Anas Campania è stata disposta la chiusura totale al traffico per tutti gli utenti, 24 ore su 24, dal km 219+000 al km 219+500 nel territorio di Sapri, a partire da oggi fino alle ore 18.30 del 10 marzo.

Il Comitato ricorda a tutte le Autorità che il “paradiso prospettato con la realizzazione delle gallerie, per molti cittadini, fino a quando tali opere non saranno effettivamente fruibili, si è trasformato in un quotidiano purgatorio e, in alcuni casi, in una vera e propria condizione di emergenza. A ciò si aggiunge la crescente sofferenza delle categorie produttive, in particolare del comparto turistico, già fortemente provato e oggi ulteriormente penalizzato da una situazione di incertezza e precarietà che sembra non trovare risposte concrete, al di là di dichiarazioni di circostanza“.

Tuttavia, è sul tema sanitario che il Comitato intende richiamare con forza l’attenzione, poiché la chiusura totale della SS18 assume contorni particolarmente allarmanti: “Le frazioni di Acquafredda e Cersuta, in condizioni ordinarie, riescono a raggiungere l’ospedale di Sapri in meno di dieci minuti. Con la chiusura totale i cittadini sarebbero invece costretti a fare riferimento al servizio di emergenza 118 Basilicata, spesso privo di medico a bordo, attendendo l’arrivo di un’ambulanza da Maratea, ove disponibile, per poi essere trasferiti all’ospedale di Lagonegro con tempi di percorrenza incompatibili con molte situazioni di emergenza“.

Il Comitato chiede se l’aspetto relativo alla gestione delle emergenze sanitarie sia stato adeguatamente valutato in tutte le sue implicazioni territoriali ed evidenzia che i lavori che oggi richiedono la chiusura totale della strada, avviati alcuni mesi fa e successivamente sospesi dopo breve tempo, hanno finora consentito il transito mediante restringimento della carreggiata, installazione di barriere new jersey e impianto semaforico, senza far presagire una situazione di rischio imminente.

“Trattandosi di interventi programmati e non emergenziali si chiede di valutare soluzioni alternative alla chiusura totale, quali la possibilità di consentire il transito nelle ore non lavorative, adottando tutte le misure di sicurezza ritenute opportune, al fine di garantire almeno una mobilità minima e, soprattutto, la gestione delle emergenze sanitarie. Ci si chiede infine come mai Anas Campania e Anas Basilicata non coordinino le attività di cantiere e le relative chiusure, considerato che i lavori insistono su tratti della SS18 distanti tra loro circa un chilometro. Il rischio concreto è che, a questa chiusura del tratto campano, ne seguano altre che interesseranno quello lucano, con un impatto cumulativo che ricadrà interamente sui cittadini. La tutela della vita umana e della sicurezza dei cittadini deve restare la priorità assoluta” concludono.