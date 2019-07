Chiude l’ex Intergrass a Buonabitacolo. Il sindaco Guercio:”Saremo un paese più bello e salubre”

È stato notificato nelle settimane scorse, dal Tribunale di Nola, il fallimento dell’azienda Ecorender di Buonabitacolo, nota a tutti come Intergrass e situata in località Tempa Petrini. L’ex opificio che trattava, tra gli altri, lo smaltimento di resti animali, era noto per l’emissione di cattivi odori anche nei comuni limitrofi.

“Chiude quindi i battenti una realtà controversa e non poco problematica per il nostro territorio – il commento del sindaco Guercio – Senza voler minimamente arrogarci meriti sulla chiusura dell’attività devo dire e con non poca soddisfazione che come amministratori non abbiamo mai ceduto a certe appetibili lusinghe mostrate dalla recente gestione. Anzi, abbiamo sempre evidenziato le non poche problematiche e i numerosi disagi che, con l’ausilio delle Forze dell’Ordine, abbiamo sollevato e contestato“.

La fine dell’attività ha visto, in conseguenza, anche la cessazione del lavoro per alcuni dipendenti.

“Questo non è motivo di soddisfazione – continua Guercio – innanzitutto per il lavoro, per i dipendenti e per gli indotti economici. Ma l’Intergrass era un opificio discusso e problematico sia per i cattivi odori e sia per la tipologia di materie prime lavorate“.

Un nuovo capitolo sembra aprirsi per Buonabitacolo come sottolinea in conclusione Guercio: “Da oggi il nostro è un paese più bello e più salubre“.

– Claudia Monaco –