Chirurgia urologica. L’ospedale “San Carlo” di Potenza selezionato per la III edizione di SIU LIVE

“L’Azienda Ospedaliera Regionale ‘San Carlo’ di Potenza è stata selezionata per partecipare alla terza edizione di SIU LIVE, uno dei più rilevanti eventi di chirurgia urologica a livello internazionale con un centinaio di procedure chirurgiche eseguite in diretta mondiale contemporaneamente su 9 schermi da centri italiani, europei, americani e asiatici, che si terrà a Roma, il 28 e 29 marzo 2019, all’Auditorium del Massimo“.

Lo ha comunicato, attraverso una nota, il Direttore Generale dell’ospedale “San Carlo” di Potenza, Massimo Barresi, sottolineando l’importanza dell’iniziativa, promossa dalla Società Italiana di Urologia.

“È l’occasione – ha detto – per presentare le più moderne tecniche chirurgiche in ambito urologico che si effettuano anche in Basilicata e che saranno presentate via streaming dalla sala operatoria dell’Unità Operativa Complessa di Urologia del ‘San Carlo’“.

L’Azienda ospedaliera regionale lucana è stata una delle prime strutture del Sud a dotarsi del robot Da Vinci applicando, grazie all’apporto dello specialista Roberto Falabella, la tecnologia robotica nel trattamento mini invasivo della patologia neoplastica-urologica.

Tre le sessioni chirurgiche previste in diretta da Potenza: il 28 marzo, ore 15.30-17.00, Nefrectomia parziale robotica; il 29 marzo, ore 10.30-12.00, Prostatectomia radicale robotica, e ore 16-17, Prostatectomia radicale laparoscopica.

