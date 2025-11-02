Lutto nel mondo ecclesiastico per la scomparsa di don Ugo Calabrese, per 40 anni parroco di Satriano di Lucania.

A dare la triste notizia è stata l’Arcidiocesi di Potenza – Muro Lucano e Marsiconuovo. Don Ugo Calabrese, originario di Oliveto Citra, è diventato sacerdote dal 1° luglio 1962. Oltre ad essere stato un punto di riferimento e una guida preziosa per la comunità satrianese dal 1963 al 2003, è stato responsabile della Conferenza Episcopale Lucana dei “Migrantes”, docente presso l’Istituto Superiore di Scienze Religiose di Potenza e Teggiano e docente di Storia e Filosofia nei licei e Pedagogia e Psicologia negli istituti magistrali.

Nella sua lunga vita a servizio degli altri è stato autore di un libro e di numerosi articoli su varie riviste.

“Ci sono giorni che segnano indelebilmente la storia di una comunità. Il 30 novembre 1963, giorno dell’arrivo di don Ugo a Satriano, è senza dubbio uno di questi – si legge sulla pagina Facebook del Comune di Satriano di Lucania – È difficile spiegare a parole il legame profondo che don Ugo ha avuto con Satriano, quanto abbia inciso in quasi quarant’anni di intensa e feconda unione con la sua parrocchia su intere generazioni, quanto la sua presenza abbia influito sulla formazione, sulla cultura, sul modo di ragionare e sulle abitudini di tanti satrianesi. È difficile descrivere, a chi non lo ha conosciuto, la sua vasta cultura, la passione per la formazione dei giovani, l’impegno costante per i migranti e, soprattutto, l’amore incondizionato per Satriano al quale si è sentito legato fin dal primo momento, da giovane parroco innovatore fino agli ultimi mesi della sua lunga malattia, quando non ha mai smesso di interessarsi al nostro paese, telefonando spesso agli Uffici comunali per informarsi sulle condizioni dei satrianesi, segno di un affetto mai venuto meno”.

Le esequie saranno celebrate domani, lunedì 3 novembre, alle ore 11 in Cattedrale a Potenza mentre la camera ardente è allestita presso la Cappella della residenza per anziani “R. Acerenza”. Dopo la celebrazione, la salma proseguirà per Oliveto Citra dove sarà tumulata.