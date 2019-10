Chiesa in lutto, è morto don Giovanni De Luca. Fu parroco a Silla di Sassano e docente di religione

Diocesi in lutto per la morte di don Giovanni De Luca, ex parroco della chiesa “Beata Maria Vergine di Pompei” di Silla di Sassano e docente di religione.

Il sacerdote, nato 88 anni fa a San Giovanni in Fiore, in provincia di Cosenza, ha smesso di vivere in una casa di riposo a Cotronei, in provincia di Crotone, dove era ospite da tempo.

Nel 1971 era giunto alla guida della parrocchia di Silla di Sassano e qui era rimasto fino al 2011. Inoltre aveva insegnato religione cattolica al Liceo Scientifico “Carlo Pisacane” di Padula.

Le esequie verranno celebrate domani, venerdì 1 novembre, alle ore 15 nella chiesa di San Giovanni in Fiore.

Il parroco della chiesa di Silla, don Bernardino Abbadessa, celebrerà una messa lunedì 4 novembre alle 9 per tutti i defunti della parrocchia e un’altra sabato 9 novembre alle 18 in memoria di don Giovanni De Luca.

– Chiara Di Miele –