Si rispira soddisfazione nelle aule e nei corridoi del Liceo Classico “Marco Tullio Cicerone” di Sala Consilina. La gioia è dovuta alla premiazione di Chiara Petrocelli, già alunna dell’istituto, che a Montecitorio si è classificata tra i migliori neolaureati d’Italia nell’ambito del prestigioso Premio America Giovani.

Il percorso di Chiara, contraddistinto da risultati accademici di altissimo livello, rappresenta la naturale prosecuzione di una formazione solida, rigorosa e appassionata, costruita negli anni trascorsi tra i banchi del Liceo “Cicerone”.

Il Premio America Giovani è riservato ai neolaureati delle università italiane che si distinguono per merito assoluto (voto di laurea, media degli esami, giovane età). I vincitori vengono selezionati tramite la banca dati nazionale delle università italiane, a garanzia di criteri oggettivi e trasparenti.

La cerimonia di premiazione, ospitata nella solenne cornice della Camera dei deputati, assume un significato simbolico profondo: il talento che nasce nelle scuole del territorio e arriva nei luoghi più alti delle istituzioni. Per il Liceo Classico “Marco Tullio Cicerone” di Sala Consilina questo traguardo è motivo di orgoglio autentico e conferma, ancora una volta, la sua vocazione a coltivare eccellenze e a credere nei giovani.

Un successo che appartiene a Chiara Petrocelli, ma anche alla comunità tutta che continua a lasciare un segno nel futuro del Paese