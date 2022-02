Il meglio del sitting volley maschile europeo a Nola dal 24 al 27 marzo. La prima storica edizione della massima competizione continentale per club, Champions Cup targata ParaVolley Europe, sarà infatti ospitata dal PalaMerliano e conterà anche la presenza del Vallo di Diano grazie a Sergio Ignoto, atleta di Buonabitacolo.

Il Nola Città dei Gigli, campione d’Italia in carica, rappresenterà l’Italia mentre a completare il quadro delle partecipanti saranno Bayer 04 Leverkusen (Germania), Mozdulj Mozgáskorlátozottak Sportegyesülete (Ungheria), OKI Fantomi Sarajevo (Bosnia), Karaman Özel İdare Sport Club (Turchia), IOK Zagreb (Croazia) e Paravolley Silesia (Polonia).

Il Sitting Volley è una disciplina sportiva che deriva dalla pallavolo ed è adattata alle persone diversamente abili.

L’evento porterà a Nola oltre 150 delegati tra atleti, tecnici, dirigenti, arbitri e rappresentanti di Federazioni e Paravolley Europe. A supporto dell’iniziativa scenderanno in campo Federazione Italiana Pallavolo, Comitato Regionale della Fipav Campania, Città Metropolitana di Napoli e Comune di Nola.

Un prestigioso momento anche per Ignoto che nel 2010 è stato vittima di un incidente in un’azienda agricola e dal primo momento non si è mai abbattuto nonostante la gravità delle conseguenze. La passione per la pallavolo lo ha accompagnato da sempre e nel 2015 è stato notato da un dirigente della Nazionale italiana di Sitting Volley. Oggi concorre con la sua squadra a livello europeo continuando a scrivere la sua storia fatta di voglia di riscattarsi.

Si tratta di una grande occasione, inoltre, per far conoscere e crescere sempre di più questo sport in Italia.