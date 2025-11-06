Ore di tensione a Montecorvino Rovella dove dalla scorsa stanotte sono scattate le ricerche di un 60enne del posto che non dava più sue notizie da ieri.

L’uomo nel pomeriggio si è recato in montagna in cerca di funghi ma poi non ha fatto rientro a casa, mettendo fortemente in allarme i suoi cari. Per questo motivo nella notte hanno preso il via le ricerche nel territorio tra Montecorvino Rovella e Acerno.

Sul posto le squadre dei Vigili del Fuoco del Distaccamento di Giffoni Valle Piana, coadiuvate dagli specialisti TAS (Topografi Applicati al Soccorso), dagli specialisti SAPR con i droni, da un’unità cinofila e Soccorso Alpino.

Le ricerche sono state supportate anche dall’alto con l’elicottero dei Vigili del Fuoco Drago 161 decollato da Pontecagnano.

Intervenuti anche i Carabinieri della Compagnia di Battipaglia, coordinati dal Capitano Donato Recchia, per aiutare a ritrovare il 60enne che è stato rintracciato e trasportato in eliambulanza al “Ruggi” di Salerno dai sanitari del 118: risulta in buone condizioni di salute, nonostante abbia trascorso la notte fuori, al freddo e spaventato.