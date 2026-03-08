Articolo 32 – Se un marito picchia la moglie viene condannato a 15 giorni di reclusione ma solo se le provoca fratture, lesioni o lividi che la moglie riesce a dimostrare

Articolo 70 – Chiunque induca animali (come cani, cammelli, pecore, polli, quaglie o pernici) a combattere, viene condannato a 5 mesi di reclusione

Articolo 34 – Se una moglie senza il permesso del marito e senza una giustificazione legittima va a casa della famiglia d’origine e nonostante la richiesta del marito o una decisione del tribunale il padre o altri parenti l’accolgono, vengono condannati tutti a 3 mesi di reclusione

Articolo 30 – La violenza degli insegnanti nei confronti degli alunni è vietata solo se causa fratture, lacerazioni cutanee o contusioni corporee ma altre forme di violenza fisica, psicologica e sessuale restano impunite

Articolo 4 (5) – I mariti possono eseguire il “tazir”, ovvero una punizione discrezionale che va dal rimprovero alla punizione corporale, per disobbedienza

Articolo 9 – La società è divisa in quattro classi: studiosi religiosi, élite, classe media e classi inferiori o classi sociali più povere. In base a questa classificazione, le pene non dipendono dalla gravità del reato ma dalla posizione sociale dell’imputato (questo comporta che per lo stesso reato alle classi sociali più abbienti vengono concessi solo consigli, alla classe media sarà riservata la reclusione mentre alla classe inferiore la reclusione e soprattutto le punizioni corporali)

Questi sono solo alcuni degli articoli contenuti nel nuovo Regolamento di procedura penale per i tribunali (119 articoli, 3 capitoli, 10 sezioni) promulgato lo scorso mese di gennaio in Afghanistan dal regime dei talebani che rappresenta una profonda ridefinizione del sistema giudiziario e del rapporto tra Stato e cittadini.

Dal ritorno dei talebani al potere, nell’agosto 2021, c’è stato uno smantellamento dei diritti delle persone, in particolare delle donne che hanno visto privarsi progressivamente della libertà e della dignità: solo per fare alcuni esempi, le donne non possono più accedere all’istruzione secondaria e universitaria, non possono andare a lavorare nella maggior parte dei settori pubblici e privati, non possono uscire senza un accompagnatore maschile, non possono uscire in pubblico a volto scoperto, non possono leggere ad alta voce, non possono andare dal parrucchiere e nei centri estetici. Con l’introduzione del nuovo Regolamento, la differenza è che se prima le norme erano concepite solo come regole di comportamento, ora sono leggi scritte indirizzate a giudici e imam.

In occasione della Giornata internazionale della Donna, abbiamo ritenuto opportuno ricordare quanta disparità c’è nel mondo, quanto bisogno c’è ancora di lottare per i diritti e per l’emancipazione femminile, quanta ipocrisia c’è tra i potenti della Terra ma anche tra le stesse donne che scendono in piazza a intermittenza per protestare, perchè alcune volte si girano dall’altra parte.

Abbiamo ascoltato la storia di Naila (nome di fantasia per tutelare la sua privacy), una donna afghana che vive con il marito ed i figli nel Vallo di Diano dal 2022, costretta a lasciare la sua terra proprio in seguito al ritorno del regime talebano. Il nome Naila significa “colei che raggiunge”, “colei che ha successo” e non è stato scelto a caso perchè riassume la sua forza, il suo coraggio nel far vivere le figlie in uno Stato che dà loro l’opportunità di scegliere cosa fare nella propria vita, la libertà di sognare, la possibilità di raggiungere le stelle. Perchè dovremmo essere tutte uguali, a prescindere dal posto in cui nasciamo.

Quando sei scappata dall’Afghanistan con la tua famiglia e perché?

Il 14 febbraio 2022 siamo andati in Pakistan e il 7 aprile siamo scappati in Italia. Siamo venuti qui perché mio marito aveva lavorato con il Ministero della Difesa italiano.

Cosa significava far crescere le tue figlie in Afghanistan?

Per me far crescere le mie figlie in Afghanistan significava vivere con molta preoccupazione e paura per il loro futuro. Come madre cercherei sempre di proteggerle e di dare loro speranza ma sarebbe molto difficile nel nostro Paese perché le ragazze hanno poche libertà e poche possibilità di studiare e costruire il proprio futuro.

Come vivono le donne lì?

In Afghanistan molte donne hanno poche libertà, soprattutto sotto il governo dei talebani: non possono studiare, lavorare, uscire da sole senza un parente maschio. La loro vita è molto limitata e spesso restano soprattutto dentro casa. I talebani portano via le ragazze e le donne non sposate per sposarle con forza.

Hai familiari donne in Afghanistan? Riesci a comunicare con loro?

Si, tutta la mia famiglia è lì. Riesco a sentirli solo qualche volta, a volte dopo mesi, perché non hanno internet e comunicare con loro è difficile.

Cosa ti auguri per il futuro delle donne dell’Afghanistan?

Spero che le donne in Afghanistan possano avere più libertà, soprattutto il diritto di studiare, lavorare e scegliere la propria vita. Spero che in futuro possano vivere senza paura e con gli stessi diritti degli uomini. Noi ringraziamo lo Stato italiano per averci accolto in Italia e per averci salvato dalla guerra. Siamo molto grati per l’opportunità di vivere qui in sicurezza e di costruire una nuova vita.