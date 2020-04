Centro Musica Store di Padula resta vicino ai clienti con shopping e supporto online ed imperdibili offerte

Centro Musica Store di Padula in queste settimane di emergenza sanitaria pensa al benessere dei clienti e punta sulle promozioni, sugli acquisti e sulla consulenza online.

Lo store musicale più conosciuto e fornito permette infatti di ricevere gli strumenti musicali e altre attrezzature comodamente a casa fornendo tutto il supporto necessario. La spedizione è gratuita sulle spese a partire da 99 euro in tutta Italia.

Visitando il sito ufficiale di Centro Musica Store all’indirizzo www.centromusicastore.com sarà possibile visionare tutti gli strumenti in vendita per categoria, i marchi prestigiosi presenti in negozio, i nuovi arrivi e le imperdibili promozioni pensate per chi ama la musica.

“Anche se questo periodo è stato particolarmente difficile per tutto il mondo – afferma Laura Di Salvatore, titolare di Centro Musica Store – noi non ci siamo persi d’animo e sappiamo che supereremo tutti insieme questa burrasca per ritornare più forti di prima. La musica è l’arma più preziosa che abbiamo per sentirci meglio, per risollevarci dalle preoccupazioni e continuerà ad essere una importante compagna del nostro meraviglioso viaggio chiamato vita. Ce la faremo e presto tutto tornerà alla normalità, nel frattempo abbiamo pensato di stare vicini ai nostri clienti fornendo ogni tipo di supporto online e favorendo gli acquisti tramite il nostro sito“.

Centro Musica Store si trova in via Nazionale a Padula Scalo. Per maggiori informazioni e ordini telefonare allo 0975/74169.

– Chiara Di Miele –

– messaggio pubblicitario con finalità promozionale –