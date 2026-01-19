Centola: non ce l’ha fatta la donna rimasta ustionata nei giorni scorsi in un incidente domestico
Non ce l’ha fatta purtroppo Rachele D’Angelo, la donna di Centola rimasta ustionata nei giorni scorsi a seguito di un incidente domestico.
La sventurata era stata trasferita in eliambulanza al “Cardarelli” di Napoli per la gravità delle ustioni riportate. Il suo cuore ha cessato di battere nel pomeriggio di ieri.
Nel corso dell’incendio la donna era stata soccorsa dapprima dal figlio, rimasto intossicato, e poi dai sanitari del 118.
Cordoglio è stato espresso dall’Amministrazione comunale per i familiari.
