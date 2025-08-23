Momenti di paura ieri a Centola, in località San Nicola, dove un uomo è stato investito.

Un giovane del posto era alla guida della sua auto quando avrebbe improvvisamente travolto un 36enne per poi darsi alla fuga senza prestare soccorso.

Da una prima ricostruzione sembrerebbe che i due si conoscessero e che prima dell’accaduto abbiano avuto un diverbio. Tuttavia l’esatta dinamica dell’accaduto è al vaglio dei Carabinieri della locale Stazione.

L’uomo investito è stato condotto in ospedale dai sanitari del 118 giunti sul posto, dove gli sono state effettuate le cure del caso. Fortunatamente ha riportato ferite lievi.

All’esito delle indagini i militari dell’Arma proseguiranno con la denuncia per omissione di soccorso e appureranno se ci saranno eventuali ulteriori responsabilità di cui l’automobilista dovrà rispondere.