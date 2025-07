Giorno speciale, ieri, per la comunità di Sant’Angelo Le Fratte, dove si è festeggiato il centesimo compleanno di Rosa Parrella, una donna straordinaria che ha vissuto una vita piena di dedizione e amore.

Nata il 16 luglio 1925 a Sant’Angelo Le Fratte, Rosa ha trascorso la sua vita lavorando sodo e contribuendo alla crescita della sua terra natale. Oggi, all’età di 100 anni, Rosa è ancora una figura rispettata e amata da tutti e la sua longevità è un esempio di come una vita vissuta con passione e dedizione possa portare a risultati straordinari.

Per celebrare l’importante traguardo, in suo onore è stata celebrata una messa speciale nella chiesa di San Francesco, in contrada Campo di Venere, alla presenza di familiari, amici e autorità locali. La cerimonia è stata un’occasione per far sentire alla festeggiata l’affetto dei suoi cari in un giorno tanto importante quanto atteso.

Sant’Angelo Le Fratte si è unita a Rosa nel suo giorno speciale, augurandole ancora tanti anni di vita e buona salute. La sua storia è un esempio di come la determinazione possa portare a risultati straordinari e la sua longevità è un motivo di orgoglio non solo per la sua comunità ma per l’intero potentino che conta una nuova centenaria.

“Ancora auguri di buon compleanno a Rosa Parrella! Che questo giorno speciale sia un’occasione per riflettere sulla sua vita e per ringraziarla per tutto ciò che ha fatto per la sua comunità, con l’auspicio che la sua forza e il suo esempio continuino a ispirare le generazioni future” ha affermato il sindaco Vincenzo Ostuni a nome dell’intera Amministrazione comunale e dei cittadini.