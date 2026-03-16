A pochi giorni dal riuscitissimo evento inaugurale del centenario del Consorzio di Bonifica, arrivano i ringraziamenti da parte del Presidente Beniamino Curcio.

“E’ doveroso da parte mia – dichiara il Presidente Curcio – ringraziare pubblicamente anzitutto coloro che hanno reso possibile organizzare una iniziativa così impegnativa e così importante, in particolar modo i consiglieri e la struttura dell’Ente, i ragazzi del Servizio Civile, i Sindaci che, assieme all’Ente Parco, alla Banca Monte Pruno e alla Riserva Foce Sele Tanagro hanno dato il patrocinio per il convegno. Sono molto soddisfatto di com’è andata. Una giornata intensa, molto partecipata e con tantissimi interventi. Un momento storico perché c’erano tutti: dai massimi esponenti del mondo della bonifica, al mondo accademico e della ricerca, dai rappresentanti del Governo a quelli di tutte le Istituzioni locali, dai parlamentari agli assessori e consiglieri regionali, dalla Coldiretti nazionale, regionale e provinciale agli imprenditori agricoli della zona, dalle scuole alle associazioni, dal mondo delle imprese a quello delle professioni, dai consorziati ai tanti cittadini ed amici che hanno accolto l’invito a partecipare; importante, infine, la partecipazione dei Carabinieri, che attraverso i locali Comandi Stazioni Forestali svolgono il delicato ed essenziale compito di tutela dei nostri ambienti, in gran parte plasmati proprio dalla bonifica”.

“Ho voluto che a Padula ci fosse tutta la filiera della Bonifica – precisa Curcio – non tanto per guardare al passato, perché la grandezza del cammino secolare del nostro Consorzio è sotto gli occhi di tutti, quanto piuttosto per gettare le basi per la bonifica del futuro che, alla luce dei cambiamenti in atto soprattutto climatici e territoriali e delle emergenze incalzanti, impone di accogliere nuove sfide e di compiere nuove scelte, altrettanto coraggiose e determinate, come un secolo fa, indispensabili per continuare a garantire sicurezza e sviluppo nella nostra area”.

Chiari i messaggi che sono stati consegnati nella giornata del convegno. Innanzitutto la necessità di un piano straordinario di interventi e di investimenti per fronteggiare problematiche sempre più angoscianti, come i fenomeni alluvionali nella piana e le ricorrenti crisi idriche, emergenze, queste, che richiedono nuove opere infrastrutturali, con una visione strategica ed integrata e con un respiro di mediolungo termine. Un nuovo piano, da condividere con il territorio, a partire dai Sindaci, e che si agganci alle progettualità già messe in campo dal Consorzio negli ultimi anni, come il piano invasi, le infrastrutture irrigue e gli investimenti per la produzione di energia da fonti rinnovabili, in particolar modo fotovoltaico flottante. E’ stato chiesto poi al Ministero delle Infrastrutture, presente all’evento attraverso il Sottosegretario Ferrante, il Direttore Generale Catalano e l’ingegnere Marmo, un’attenzione particolare alla proposta progettuale presentata dal Consorzio con il PNIISSI nel mese di gennaio e che riguarda investimenti per un 1° lotto di opere strategiche per la sicurezza idrica e il rafforzamento della resilienza del territorio, dell’importo di 68 milioni di euro.

Altro messaggio lanciato in occasione dell’evento riguarda la sicurezza dei fiumi, la cui competenza è in capo alla Regione. Una questione, questa, sempre più preoccupante per lo stato di abbandono gestionale in cui versano i corsi d’acqua, in particolar modo il Fiume Calore Tanagro. Proprio alla Regione è stato chiesto di dare rapida attuazione alla nuova legge sulla bonifica, voluta per innovare il sistema dei Consorzi di Bonifica, consentendo agli stessi di intervenire anche nei corsi d’acqua naturali, attraverso lo strumento della convenzione con la quale la Regione assegna anche le risorse finanziarie per i singoli progetti. Già ci sono al Consorzio progettualità pronte per essere attuate e con l’Autorità di Bacino, presente all’evento con l’ingegnere Coccaro, bisognerà pianificare interventi più strutturali, come le vasche di espansione, indispensabili per attenuare i crescenti impatti dei ricorrenti eventi alluvionali. E parlando di fiumi non si poteva non citare anche della pista ciclabile lungo il Tanagro: un’opera di 14 Km, che va dalla Cerreta a Ponte Cappuccini di Sassano, voluta proprio dal Presidente Curcio, progettata dal Consorzio di Bonifica e appaltata di recente dal Parco, quale beneficiario del finanziamento. Non poteva mancare, infine, un riferimento alla burocrazia e ai contributi di Bonifica.

“Vanno necessariamente semplificate e velocizzate le procedure autorizzative per i progetti di interesse strategico nel campo della sicurezza idraulica ed idrica – dichiara Beniamino Curcio – Non è pensabile accumulare anni ed anni di ritardo, quando tutto è accelerato, a partire dai cambiamenti climatici e dalle trasformazioni territoriali. Con riferimento ai contributi di bonifica, credo che sia giunto il momento di mettere mano alla legge che impone ai Consorzi di chiedere tale tributo. Oggi i Consorzi, attraverso la loro azione, perseguono finalità pubbliche ed è giusto che i costi della tutela dei territori bonificati siano a carico della fiscalità generale”.

Nel suo intervento, il Sottosegretario Ferrante ha dichiarato che il Consorzio di Bonifica Vallo di Diano è un modello virtuoso a servizio del territorio.

“Questo gradito apprezzamento – sottolinea il Presidente – ci inorgoglisce, ma, al tempo stesso, ci carica di una grande responsabilità. Dal convegno è emerso un unanime sentimento di credibilità nei riguardi del nostro Ente. Ma sappiamo bene che la credibilità si guadagna giorno per giorno sul campo e la si dimostra con i fatti. Abbiamo il dovere, perciò, di onorare le aumentate aspettative, facendo l’impossibile per accrescere l’incisività dell’azione consortile, mettendo il nostro Ente in condizioni di dare risposte concrete e celeri e sempre più rispondenti ai nuovi bisogni dei territori, dei nostri sistemi agricoli e dei cittadini”.

“Un ringraziamento accorato – conclude – a tuti i relatori, ai rappresentanti delle Istituzioni partecipanti, al Sottosegretario Ferrante, all’ on. Piero De Luca, all’on Attilio Pierro, alle due assessore regionali Serluca e Pecoraro, al consigliere Corrado Matera, al Capitano dei Carabinieri Veronica Pastori, al Tenente Colonnello Russo di Vallo della Lucania, al Vesco S.E.Mons. Antonio De Luca e a tutti quelli che mi hanno onorato della loro presenza. Un ringraziamento particolare va poi alla stampa che ha svolto un egregio servizio di informazione e di sensibilizzazione su una tematica complessa, ma al tempo stesso affascinante, qual è appunto la bonifica, che ha segnato una pagina storica della nostra identità”.