“Le recenti affermazioni di alcuni giornalisti sul carcere di Salerno, definito ‘il Grand Hotel Fuorni’, colpiscono ingiustamente la Polizia Penitenziaria” dichiarano Tiziana Guacci e Marianna Argenio, dirigenti del SAPPE (Sindacato Autonomo Polizia Penitenziaria).

“L’introduzione di telefonini all’interno degli istituti penitenziari deriva non da un cattivo controllo del personale, ma da sistemi anti-drone malfunzionanti in alcuni istituti della Campania” sottolineano.

Gli ultimi episodi sottolineano la scarsa efficacia degli apparati tecnologi­ci installati, che dovrebbero prevenire operazioni illecite dall’esterno. Il SAPPE ribadisce che la responsabilità non ricade sul personale e sui vertici dell’istituto che invece lavorano con professionalità nonostante le infrastrutture inadeguate.

“Siamo fiduciosi – concludono Guacci e Argenio – nell’azione del Governo guidato da Giorgia Meloni e del ministro della Giustizia Carlo Nordio, in particolare riguardo al nuovo Piano Carceri, che finalmente sta investendo su sicurezza e tecnologia dopo anni di abbandono”.

Il piano prevede lo stanziamento di fondi mirati per la sostituzione e l’ammodernamento dei sistemi anti-drone, videosorveglianza e strumenti anti-intrusione, da tempo obsoleti o mai completamente funzionanti in molte strutture. L’introduzione di sistemi di rilevamento avanzato, capaci di intercettare trasmissioni non autorizzate e movimenti sospetti nelle aree esterne, è un elemento chiave del piano. Si prevede inoltre un potenziamento del personale tecnico addetto alla gestione di questi dispositivi, per garantire una risposta rapida ed efficiente.

Il SAPPE ribadisce che la sicurezza penitenziaria non può più essere lasciata solo al coraggio e alla professionalità degli agenti, ma deve poggiare su un sistema moderno, efficiente, ben finanziato così come si sta prevedendo dal Governo Meloni con il nuovo Piano Carceri: una svolta attesa da anni.