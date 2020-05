Celebrato nel Salernitano il primo battesimo d’Italia dopo l’emergenza Coronavirus

E’ di Mercato San Severino il primo neonato che ha ricevuto il battesimo in Italia dopo la riapertura delle chiese, ferme per l’emergenza sanitaria da Covid-19.

Durante la cerimonia sono state rispettate le norme anti contagio ed è stato celebrato solo il rito religioso senza messa.

“Avrei voluto festeggiare questo giorno con tutti i miei parenti e amici – ha spiegato il papà del piccolo Gerardo – ma purtroppo con tutte le restrizioni che ci sono attualmente non ci è stato permesso”.

Il parroco, con mascherina e guanti, ha utilizzato dei bastoncini di ovatta per l’unzione con l’olio e una brocca per bagnare il capo del neonato con l’acqua benedetta. Tutti i dodici invitati avevano la mascherina ed erano distanziati in posti assegnati, anche i genitori e il padrino.

All’ingresso la Protezione Civile ha garantito l’entrata nel rispetto delle norme.

– Claudia Monaco –