Celebrato a Caggiano il gemellaggio con Lyndhurst, cittadina del New Jersey, nel segno della tradizione

Un gemellaggio nel segno della tradizione e dell’ospitalità tra il Comune di Caggiano e quello di Lyndhurst, situato nel New Jersey negli Stati Uniti d’America.

L’iniziativa è stata organizzata dall’Amministrazione comunale di Caggiano che ha continuato l’opera di gemellaggio intrapresa nel 1996 dall’ex sindaco Angelo Maria Carucci, invitato a Lyndhurst per una solenne cerimonia.

All’evento, che si è svolto ieri pomeriggio nella Casa Comunale di Caggiano, ha preso parte l’ex Sindaco di Lyndhurst, Luis Stellato, che ha ritirato la chiave di Caggiano e l’ex Senatore Democratico, Giuseppe Coniglio.

“E’ importante valorizzare il legame che intercorre tra la comunità caggianese e quella di Lyndhurst, dove abitano tantissimi italiani e soprattutto molte persone originarie di Caggiano – dichiara il Sindaco Modesto Lamattina – Oggi, con questo gemellaggio rafforziamo i legami con questa cittadina e consegniamo la chiave di Caggiano all’ex Sindaco Stellato come simbolo di un percorso di amicizia, legame e cooperazione, con l’augurio che possa rinsaldarsi con vantaggi per cultura, formazione, turismo, scambi di gruppi e Associazioni, ma soprattutto dal punto di vista umano a beneficio delle comunità”.

Alla fine della cerimonia anche l’ex Sindaco Stellato ha regalato alla comunità di Caggiano le chiavi della città di Lyndhurst in onore dell’ex sindaco della cittadina, Joseph Carucci, i cui genitori, nei primi anni del ‘900, sono emigrati da Caggiano nel New Jersey e hanno fondato un’importante fabbrica che, con tecnologie italiane, produceva bottoni in madreperla.

– Rosanna Raimondo –