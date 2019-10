Cede il marmo di una cappella al cimitero di Salerno, donna precipita e resta ferita

Tragedia sfiorata questa mattina presso il Cimitero di Salerno, a Brignano.

Per cause in corso di accertamento, una donna è precipitata da un’altezza di circa 6 metri a causa del cedimento del marmo all’interno di una cappella, in cui si era recata per far visita ai suoi cari scomparsi.

Sul posto si è reso necessario l’intervento dei sanitari del 118 e dei Vigili del Fuoco che hanno provveduto a immobilizzare la donna e a tirarla fuori.

E’ stata trasportata presso l’ospedale San Giovanni di Dio e Ruggi d’Argona con alcune fratture, ma le sue condizioni non desterebbero preoccupazione.

– Paola Federico –