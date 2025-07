C’è fermento a San Pietro al Tanagro per la 10^ edizione de “Le Notti dei Mulini” in programma per il 25 e il 26 luglio.

Il Parco dei Mulini, in località Setone, ancora una volta è pronto ad accogliere quanti vogliono trascorrere due giorni in cui il tempo scorre lento all’insegna del buon cibo, dei ritmi popolari e della tradizione.

Dopo anni si ritroveranno insieme sul palco per uno spettacolo unico Eugenio Bennato e Tony Esposito con loro le sonorità della tradizione partenopea e i ritmi mediterranei che si intrecciano alle influenze provenienti da diverse radici culturali. Ad aprire la serata sarà invece il gruppo itinerante Lanternina Folk.

La festa continuerà sabato con la tanto attesa Notte della Pizzica e della Taranta del Vallo di Diano e ad aprire le danze saranno Salvatore Carotenuto e i Tammorrari del Vesuvio, a seguire si esibirà Antonio Amato, voce dell’Orchestra Popolare Notte della Taranta di Melpignano che farà scatenare tutti con la pizzica salentina.

La splendida cornice del parco sarà arricchita da mostre fotografiche, proiezione documentari, area meditativa e relax, area jam session, mostre artigianali e installazioni d’arte a cura di Emanuele Sabatino, Associazione Arte Nelle Mani e Cono Giardullo.

Le serate si concluderanno con un dj set etnico a cura di Carlè e Be Cool in Tour.

Il 26 luglio sono in programma anche le escursioni trekking in alta quota al Monte Ausiliatrice e Santissimo Crocifisso con Outdoor Cilento, a partire dalle ore 16, l’escursione guidata nel bosco della difesa alle ore 17:30 e durante le due serate si terranno visite guidate ai mulini all’interno del parco a cura di Maria Pagano e Maurizio Trezza. Sempre in mattinata avrà luogo un laboratorio per bambini mentre nel pomeriggio un aperitivo letterario.

Per maggiori informazioni è possibile consultare il sito o le pagine Facebook ed Instagram.

Ai microfoni di Ondanews due degli organizzatori della kermesse, Angelo Di Benedetto e Pasquale Cardiello.

