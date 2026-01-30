E’ finita bene la disavventura di una cavalla incinta che questa mattina a Polla è caduta all’interno di un canale d’acqua in via Fossato.

Il povero animale non riusciva più a risalire e rischiava anche di annegare. Dopo averla avvistata alcuni passanti hanno allertato i soccorsi e così sul posto sono rapidamente arrivati i Vigili del Fuoco del Distaccamento di Sala Consilina diretti dal Capo Reparto Alessandro Morello.

A supportare le operazioni di salvataggio e recupero della cavalla anche i Carabinieri Forestali della locale Stazione, guidati dal Maresciallo Leoluca Fontanili, e gli agenti della Polizia Municipale agli ordini del Capitano Andrea Santoro.

Per favorire rapidamente le attività è stata impiegata un’autogru che ha sollevato la cavalla dal canale.