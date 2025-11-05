Castelnuovo Cilento: auto in fiamme nella stazione ferroviaria. Intervengono i Vigili del Fuoco
Auto in fiamme nel pomeriggio di oggi a Castelnuovo Cilento.
Le cinque vetture erano in sosta all’interno dell’area parcheggio della stazione ferroviaria di Vallo Scalo. Tre sono andate completamente distrutte dalle fiamme.
Sul posto sono immediatamente intervenuti i Vigili del Fuoco del Distaccamento di Vallo della Lucania per le operazioni di spegnimento e messa in sicurezza. Presenti anche i Carabinieri della locale Stazione per i rilievi del caso.