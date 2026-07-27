Ladri d’auto in azione nella notte a Castellabate. Ignoti hanno rubato una Fiat Panda Cross 4×4 di colore bianco parcheggiata su Corso Beato Simone nella frazione Lago.

Questa mattina il proprietario ha fatto l’amara scoperta e ha denunciato il furto ai Carabinieri della Stazione di Santa Maria di Castellabate.

Nelle stesse ore è stata portata via anche una Renault Twingo nera da Piazza Madre Teresa di Calcutta.

Anche in questo secondo caso i proprietari hanno allertato e denunciato l’accaduto ai militari dell’Arma che, coordinati dalla Compagnia di Agropoli, dovranno fare luce sulla vicenda anche avvalendosi di eventuali immagini di videosorveglianza registrate nelle due zone in cui si sono verificati i furti.