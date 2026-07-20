Ha suscitato polemiche a Castellabate un video che nelle scorse ore ha mostrato un giovane turista tuffarsi aggrappandosi alla statua della Madonna di Santa Maria a Mare, a Marina Piccola.

Sul fatto è intervenuto il sindaco Marzo Rizzo, annunciando che il video è stato trasmesso al Comando di Polizia Locale affinchè si proceda all’identificazione del responsabile e vengano adotti i provvedimenti previsti.

“In molti parleranno di bravata adolescenziale, ma si tratta di un gesto di grave inciviltà e di assoluta mancanza di rispetto verso un simbolo religioso, identitario e profondamente caro all’intera comunità, oltre che pericoloso per l’incolumità dei ragazzi stessi – spiega Rizzo -. Episodi come questo non possono essere sottovalutati. Condanniamo fermamente questo gesto. Quest’anno abbiamo ulteriormente rafforzato il sistema di sicurezza e di controllo su tutto il territorio comunale. Continueremo a farlo con ancora maggiore determinazione, intensificando le attività di vigilanza e mettendo in campo ogni azione utile per prevenire e sanzionare tali fenomeni di inciviltà. Castellabate è una terra accogliente e ospitale, ma l’accoglienza va sempre accompagnata dal rispetto!“.