Questa mattina i Carabinieri della Stazione di Santa Maria di Castellabate hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa, su richiesta della Procura della Repubblica, dal G.I.P. presso il Tribunale di Vallo della Lucania per furto in abitazione aggravato a Castellabate.

Ad agire ai danni di un’anziana del posto sarebbe stato un uomo di 41 anni arrestato a Napoli.

Secondo la ricostruzione dei fatti, il 41enne, dopo essere entrato nell’abitazione della vittima con una scusa, si è impossessato di svariati monili in oro a lei appartenenti.

In particolare, un suo complice non identificato ha finto di essere un maresciallo dei Carabinieri in servizio presso la Stazione di Agropoli e ha chiamato a casa. Appreso che la donna era in compagnia della figlia, il sedicente militare ha chiesto di parlarle dicendole di recarsi in caserma perché era stata fatta una rapina presso una gioielleria con un’auto recante la stessa targa di quella dei genitori.

Nel frattempo, ottenuto con questa modalità fraudolenta che la figlia si allontanasse, l’indagato ha telefonato all’anziana dicendole che presso la sua abitazione si sarebbe presentato un ufficiale giudiziario al fine di verificare che gli oggetti in oro che aveva in casa non fossero provento di quella rapina.

Successivamente il 41enne si è recato presso l’abitazione della vittima e nel momento in cui la signora ha iniziato ad insospettirsi e ha intimato di contattare i Carabinieri, approfittando di un momento di distrazione, è riuscito a portar via tutto l’oro e a fuggire a bordo di un’auto.