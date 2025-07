Tensione ieri nel centro storico di Castellabate dove un uomo si è reso protagonista di una serie di episodi che hanno portato ad allertare le Forze dell’Ordine.

L’uomo si sarebbe presentato in un hotel del posto aggredendo verbalmente la receptionist, sembrerebbe senza alcun motivo, per poi dileguarsi. Poco dopo sarebbe stato avvistato in un bar dove avrebbe tentato di forzare la cassa per prendere il denaro.

Il suo tentativo è stato però immediatamente notato da alcuni presenti, che sono intervenuti bloccandolo e reagendo in modo deciso. L’uomo è riuscito comunque a fuggire, facendo perdere le proprie tracce.

Sono ora in corso le indagini da parte della Polizia Locale di Castellabate, guidata dal comandante Gennaro Malandrino, e dei Carabinieri della locale Stazione per risalire all’identità del responsabile e rintracciarlo.

Non si tratterebbe degli unici due episodi segnalati nel Cilento ad opera di questa persona.