“Da due anni la Procura di Potenza ha riaperto con coraggio le indagini sul ritrovamento del corpo e sulle complicità riguardo alla morte di Elisa”.

E’ quanto ha rivelato, in diretta a “Chi l’ha visto?”, Gildo, il fratello di Elisa Claps, la ragazza scomparsa nel 1993 i cui resti furono rinvenuti nel 2010 nel sottotetto della chiesa della Santissima Trinità di Potenza.

“E’ un’indagine difficile e complessa – ha riferito Gildo, ospite del programma – siamo ottimisti. E credo che sia un bel segnale anche per le tante famiglie i cui casi sono ormai sepolti: non disperate mai”.

Per l’omicidio è stato condannato a 30 anni Danilo Restivo, che intanto si era trasferito in Gran Bretagna, dove nel 2002, a Bournemouth, ha ucciso la vicina Heather Barnett. Per questo omicidio sta scontando una pena di 40 anni inflitta dalla Corte britannica.

“E’un’iniziativa che ci ha lasciato positivamente sorpresi – ha detto ancora Gildo – Sono in corso da mesi accertamenti tecnici, ma non solo. Si stanno considerando anche tutta una serie di dichiarazioni rilasciate”.

La famiglia della ragazza non si è mai arresa e negli anni precedenti al ritrovamento ha continuato a lottare e chiedere la verità. Non hanno mai smesso, inoltre, di chiedere verità e giustizia su eventuali complicità.

A trovare il corpo della ragazza nel 2010 fu un giovane operaio che stava svolgendo lavori nel sottotetto della Chiesa.