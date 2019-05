Caso di Meningite a Casal Velino. 66enne trasportata all’ospedale “Cotugno” di Napoli

Un caso di meningite si è registrato ieri notte nell’ospedale “San Luca” di Vallo della Lucania. Si tratta di una donna di 66 anni originaria di Casal Velini che accusava forti dolori alla testa e febbre alta.

La 66enne, trasportata nel nosocomio vallese dai sanitari del 118 di Ascea, è stata immediatamente sottoposto alle analisi del caso che hanno evidenziato che si potesse trattare di un caso di meningite.

La donna subito dopo i dovuti accertamenti è stata trasferita dai sanitari del “San Luca” presso l’ospedale “Cotugno” di Napoli per ricevere le cure adeguate. Immediatamente è scattata la profilassi di rito per tutti coloro che sono stati in contatto con la malcapitata: i sanitari del 118 di Ascea, il personale medico del pronto soccorso dell’Ospedale di Vallo e i familiari

. La donna al momento non sarebbe in pericolo di vita perché pare si tratti di un caso lieve di meningite

– Maria Emilia Cobucci –