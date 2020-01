Caselle in Pittari:domani incontro sulla finanza agevolata con l’Ordine Commercialisti di Sala Consilina

Il Gruppo “Rinasci Caselle” organizza per domani, domenica 26 gennaio, alle ore 17.00 nell’Aula Consiliare di Caselle in Pittari l’incontro informativo su “La Regione Campania per la crescita di artigiani, commercianti ed ambulanti. 25 milioni di euro per le agevolazioni“.

Dopo i saluti di Nunzio Ritorto, presidente dell’Ordine dei Commercialisti ed Esperti Contabili di Sala Consilina, relazioneranno sul tema Emilio Vincenzo, presidente della Commissione Finanza Agevolata dell’Ordine, e Salvatore De Paola, esperto in Finanza Agevolata.

L’incontro sarà moderato da Michele Granato, dottore commercialista iscritto all’Ordine di Sala Consilina.

– Chiara Di Miele –