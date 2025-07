In località Laurelli, a Caselle in Pittari, prende il via il primo di una serie di incontri, aperti al pubblico, della campagna di scavo archeologico condotta dal Dipartimento di Scienze del patrimonio culturale (Dispac) dell’Università di Salerno.

Il sito, un insediamento lucano risalente al IV secolo a.C., rappresenta un unicum per l’area del Golfo di Policastro, un nucleo abitativo dotato di una rete stradale regolare e case di grandi dimensioni, alcune su due livelli, ben conservate grazie alla protezione naturale di un uliveto secolare. L’iniziativa, aperta a cittadini e visitatori, ha lo scopo di coinvolgere la comunità nella riscoperta e nella tutela della propria storia.

Antonia Serritella, docente di Archeologia Classica e direttrice scientifica del progetto, sottolinea la rilevanza storica del sito nel contesto della Valle del Bussento: “Il sito su cui lavoriamo da circa dieci anni sta rivelando una complessità straordinaria. Parliamo di un insediamento con una maglia urbana ben definita, grandi edifici residenziali affacciati su cortili e soprattutto di una comunità che scriveva e leggeva: lo dimostrano le numerose iscrizioni su ceramica di uso quotidiano rinvenute in ogni area dello scavo. Oggi è il primo momento di apertura al pubblico: una scelta importante per condividere il patrimonio con chi lo vive e per stimolare un senso di appartenenza e responsabilità verso la propria storia, anche in luoghi lontani dai grandi attrattori come Pompei”.

Michele Scafuro, docente di Archeologia e Storia dell’arte greca e romana, evidenzia l’impatto delle nuove scoperte sulla conoscenza del tessuto urbano e dei culti antichi: “Le indagini, che si sono inizialmente concentrate sulla struttura urbanistica dell’insediamento, hanno permesso di individuare una rete stradale e gli elementi essenziali di un tessuto abitativo articolato. Le ultime campagne si sono focalizzate su un edificio già parzialmente indagato negli anni ’90 e oggi chiaramente identificabile come luogo di culto. I materiali ritrovati, in particolare le ceramiche iscritte, ci parlano di divinità del pantheon italico legate alla fertilità, collegata al ciclo demetriaco. Queste evidenze anticipano la presenza di culti ritenuti finora più tardi e geograficamente limitati, riaprendo il dibattito scientifico sulla loro origine”.

Maria Luigia Rizzo, ricercatrice del Dispac e membro del team di scavo, entra nel dettaglio delle recenti scoperte nel settore sacro: “Durante la campagna dello scorso anno abbiamo individuato un complesso sacro strutturato su due terrazze, un contesto eccezionale per il periodo. In alcune stanze sono emerse quattro iscrizioni su frammenti ceramici che riportano i nomi di divinità legate alla fertilità. La struttura presenta ambienti sia chiusi che a cielo aperto, in linea con le caratteristiche dei santuari lucani. Abbiamo ipotizzato la presenza di un orto sacro e di un pozzo utilizzato nei riti, probabilmente legati al ciclo agricolo. Per una comunità da sempre legata alla terra, queste scoperte hanno un valore identitario profondo ed è per questo che l’apertura al pubblico è così importante”.

L’iniziativa di apertura al pubblico proseguirà nei prossimi mesi con visite guidate e attività di divulgazione.

Il sito di Laurelli, che finora ha restituito tracce di un passato vivo e complesso, si candida così a diventare un nuovo punto di riferimento per la conoscenza e la valorizzazione del patrimonio culturale dell’Italia meridionale.