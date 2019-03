Casale San Pietro.Un sabato sera imperdibile con Alex Kennon, il raggaeton di “Festival” e “Alma Latina”

Un altro weekend da vivere a 360° quello del Casale San Pietro, locale tra i più frequentati della movida salernitana in via della Sorgente a San Pietro al Tanagro. Domani sera una tripla offerta musicale grazie a tre eventi imperdibili organizzati dai titolari Angelo, Lello ed Enzo.

“Triangle” presenta un ospite d’eccezione che si esibirà all’interno del Be Cool. Si tratta di Alex Kennon, dj di fama internazionale, premiato al “Dj Award” e con all’attivo numerosi lavori discografici. Insieme a lui Earthlife, Dj Giovi P & Satomi, Marco Master e Vincenzo Tedesco per un grande Techno Party.

Nel corso della serata sarà possibile anche ballare al ritmo di raggaeton con l’evento “Festival” con Ask Dj e la voce di Goldie.

Non mancherà l’appuntamento con il mondo caraibico di “Alma Latina“, il format di successo che, dopo il giovedì, raddoppia il sabato sera. In consolle dj Caos con l’animazione di Gianluca Manzione e lo show “Over Timba”.

Con un solo ticket di ingresso si potrà partecipare sia al party del Be Cool che alla serata targata “Alma Latina”. Ancora una volta vincente la politica degli organizzatori che, oltre all’intrattenimento musicale, hanno pensato anche al food grazie ad un pub-pizzeria molto apprezzato con una cucina dagli ingredienti ricercati e ad una accortezza nei dettagli per gli allestimenti.

Per scoprire tutte le novità sugli eventi del Casale San Pietro è possibile visitare le pagine Fb del pub e del Be.Cool Disco oppure per prenotare il proprio tavolo telefonare al numero 340/8388997. Per maggiori informazioni sulle modalità d’ingresso e per la Champagneria rivolgersi al 388/4713226.

– Chiara Di Miele –