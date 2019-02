Casale San Pietro. Domani un divertimento fuori dai canoni con la “Festa a Caxo” e Alma Latina

Ancora un sabato improntato al divertimento quello che domani sera offrirà il Casale San Pietro ai tanti che ogni weekend scelgono il locale che anima la movida valdianese.

Un particolare appuntamento quello presentato dal Be Cool con la “Festa a Caxo”. Musica a 360 gradi e tutto quello che non si deve fare in un club. Un po’ come nei party universitari americani in stile “American Pie, domani sera al Be Cool tutto sarà permesso, nell’ordine dell’educazione e della libertà. La musica farà divertire, ma senza un genere specifico e tutti sono invitati ad interagire con l’abbigliamento (vestiti senza un senso) e poi con i gadget che si troveranno nel locale. In linea con le tendenze attuali questo party tende a far venir fuori la vera essenza di ognuno di noi.

Unica regola della serata è che ciò accadrà nel club rimarrà al suo interno, per cui non sarà possibile scattare foto o girare video della serata e verrà applicato un adesivo sulle varie fotocamere degli smartphone in modo da non lasciare traccia. Questa è l’ennesima scommessa da parte dei titolari del Be Cool che cercano di offrire nuove esperienze in Campania e, soprattutto, nel Vallo di Diano.

Non mancherà come ogni sabato l’appuntamento caraibico con Alma Latina e con tutta la crew artistica del format di successo del giovedì sera. Domani in consolle ci sarà dj Vallonio, mentre la serata sarà animata da Jesus Pimentel.

Come sempre l’ingresso alla “Festa a Caxo” e ad Alma Latina è possibile acquistando un solo ticket. Ancora una volta vincente la politica degli organizzatori Angelo, Lello ed Enzo che, oltre all’intrattenimento musicale, hanno pensato anche al food grazie ad un pub-pizzeria molto apprezzato con una cucina dagli ingredienti ricercati e ad una accortezza nei dettagli per gli allestimenti.

Per scoprire tutte le novità sugli eventi del Casale San Pietro è possibile visitare le pagine Fb del pub e del Be.Cool Disco oppure per prenotare il proprio tavolo telefonare ai numeri 340/8388997 – 388/4713226.

– Chiara Di Miele –