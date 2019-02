Casale San Pietro. Domani l’imperdibile Party Nostalgia 90 e “Alma Latina” con la Love Dance Academy

Il Casale San Pietro si appresta a vivere un altro weekend all’insegna del divertimento, della buona compagnia e dell’ottima musica. Domani sera, infatti, doppio appuntamento musicale nel locale tra i più frequentati della movida salernitana, in via della Sorgente a San Pietro al Tanagro.

Be Cool ripropone l’evento di Insert Coin con il Party Nostalgia 90, una delle feste più richieste e più entusiasmanti dell’anno. Un’ondata di musica e spettacolo, animazione a tema, ballerini, personaggi fantastici ed effetti speciali avranno come colonna sonora per tutta la notte i brani indimenticabili che hanno scalato le classifiche di un decennio magico. A bordo della macchina del tempo si farà un tuffo nel passato ritornando a ballare Haddaway, Robert Miles, Snap!, Scatman, La Bouche, Corona, Prezioso, Molella, Gala, Aqua, Soundlovers, Eiffel 65, Gigi D’Agostino, Gabry Ponte, Vengaboys.

Non mancherà, poi, per gli amanti delle danze caraibiche l’appuntamento del sabato con “Alma Latina“, riuscito format che già di giovedì attira numerosi appassionati di bachata, salsa, kizomba e Rueda de casino. Nel corso della serata di domani si terrà la doppia esibizione della “Love Dance Academy” dei Maestri Donato Opromolla e Rosa Barlini. In consolle sarà presente dj Prince.

Con un solo ticket di ingresso si potrà partecipare sia al party del Be Cool che alla serata targata “Alma Latina”. Ancora una volta vincente la politica degli organizzatori Angelo, Lello ed Enzo che, oltre all’intrattenimento musicale, hanno pensato anche al food grazie ad un pub-pizzeria molto apprezzato con una cucina dagli ingredienti ricercati e ad una accortezza nei dettagli per gli allestimenti.

– Chiara Di Miele –