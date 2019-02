Il divertimento si fa in tre domani per il sabato sera del Casale San Pietro, rinomato locale della movida salernitana a San Pietro al Tanagro in via della Sorgente. Tre generi musicali differenti per un’offerta che non deluderà i numerosi che ogni weekend scelgono il locale gestito da Angelo Cardiello, Enzo Falivene e Lello Coletta.

Ospite speciale del Be Cool, nell’evento targato “Triangle“, sarà Luca Agnelli, noto dj toscano, producer, remixer in continua evoluzione musicale, eclettico, creativo, curioso, coinvolgente e, soprattutto, dallo stile inconfondibile. Agnelli ha suonato nei più importanti club d’Europa, tra cui il Cocoricò di Riccione, l’Amnesia a Ibiza, il Fabrique di Milano, lo Spazio 900 a Roma, l’All Time Clubbing di Bucarest, il Cromie di Taranto, il City All a Barcellona, ma anche i Magazzini Generali di Milano, l’Egg di Londra e il Penelope a Madrid.

Ad introdurlo domani sera saranno Blanka & Angioma, Earthlife e Vincenzo Tedesco.

Gli amanti del raggaeton potranno invece optare per la seconda offerta musicale del Casale San Pietro “El party raggaeton” animato dalla musica di Tony dj Gregory from “One Night” + Morgana.

Torna ancora una volta la versione del sabato di “Alma Latina“, il format caraibico di successo del giovedì sera che domani vedrà in consolle dj Caos con l’animazione di Sasà e Teresa Magrino.

L’ingresso con un solo ticket dà diritto a godere di tutti e tre i generi musicali proposti nella serata. Ancora una volta vincente la politica degli organizzatori Angelo, Lello ed Enzo che, oltre all’intrattenimento musicale, hanno pensato anche al food grazie ad un pub-pizzeria molto apprezzato con una cucina dagli ingredienti ricercati e ad una accortezza nei dettagli per gli allestimenti.

Per scoprire tutte le novità sugli eventi del Casale San Pietro è possibile visitare le pagine Fb del pub e del Be.Cool Disco oppure per prenotare il proprio tavolo telefonare ai numeri 340/8388997 – 388/4713226.

– Chiara Di Miele –