Casale San Pietro.Domani Flavio Folco,il tributo a Maluma e Alma Latina per animare la movida del sabato

Il Casale San Pietro si appresta a far vivere un ennesimo sabato sera all’insegna del divertimento e della musica di qualità. Domani tre generi musicali differenti animeranno uno dei locali più rinomati del Salernitano, in via della Sorgente a San Pietro al Tanagro.

Triangle presenta per l’occasione un ospite speciale, Flavio Folco, dj salernitano di fama internazionale che sarà protagonista di un eccezionale appuntamento a cui si aggiungeranno anche Soel, Earthlife e Vincenzo Tedesco per un grande techno party del sabato sera.

Per gli amanti del raggaeton, invece, un imperdibile tributo a Maluma, cantautore colombiano diventato famoso per una serie di successi tra cui la versione spagnola della canzone “Colors”, inno per i Mondiali di calcio 2018.

Anche per questo sabato non mancherà l’offerta musicale per gli amanti dei balli caraibici. Alma Latina, format di successo del giovedì sera, ritornerà dunque anche nel weekend con tutta la sua crew artistica. Al ritmo di salsa, bachata, kizomba e Rueda de casino domani si esibirà in consolle dj Prince con l’animazione di Francesco Palmieri.

Come ogni sabato formula di ingresso di successo pensata dai titolari Angelo, Enzo e Lello: si entra acquistando un solo ticket per godersi i tre generi musicali offerti. Come sempre sarà possibile cenare nel pub-pizzeria molto apprezzato grazie ad una cucina che cura gli ingredienti ricercati e ad una accortezza nei dettagli per gli allestimenti.

