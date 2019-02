Casale San Pietro. Domani “Be Woman, Be Free” con tributo a Daddee Yankee e Alma Latina

Il Casale San Pietro si appresta a far vivere un altro sabato sera di musica e divertimento accompagnato dal buon cibo.

Domani, sabato 16 febbraio, un nuovo party al Be Cool con “Be Woman, Be Free“. Tributo a Daddee Yankee + Radio Hit con omaggio donna entro l’1.00.

Anche questo fine settimana ritorna l’atteso appuntamento caraibico con “Alma Latina” che domani sera vedrà in consolle dj Prince accompagnato dall’animazione di Jesus Pimentel.

Con un solo ticket di ingresso si potrà partecipare sia al party del Be Cool che alla serata targata “Alma Latina”. Ancora una volta vincente la politica degli organizzatori Angelo, Lello ed Enzo che, oltre all’intrattenimento musicale, hanno pensato anche al food grazie ad un pub-pizzeria molto apprezzato con una cucina dagli ingredienti ricercati e ad una accortezza nei dettagli per gli allestimenti.

Per scoprire tutte le novità sugli eventi del Casale San Pietro è possibile visitare le pagine Fb del pub e del Be.Cool Disco oppure per prenotare il proprio tavolo telefonare al numero 340/8388997. Per maggiori informazioni sulle modalità d'ingresso e per la Champagneria rivolgersi al 388/4713226.

