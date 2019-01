Casa Surace vince il “Premio Massimo Troisi” con il romanzo “Quest’anno non scendo”

Importante riconoscimento per Casa Surace, la factory e casa di produzione che parla anche valdianese, che ha vinto la XVIII edizione del “Premio Massimo Troisi” per la sezione “scrittura comica”. A trionfare insieme a Casa Surace anche l’attore comico Francesco Menichella e Armando Grassitelli per un racconto inedito.

A premiare la casa di produzione è stato il primo romanzo firmato dagli autori e fondatori, Simone Petrella, Daniele Pugliese e Alessio Strazzullo. Si tratta di “Quest’anno non scendo”, che vede come protagonista Antonio Capaccio, un giovane del Sud trapiantato al Nord, fuorisede che realizza il sogno del posto fisso. Ma che dovrà poi affrontare tortuosi giorni a venire per non aver raggiunto la famiglia al Sud per le festività natalizie.

La cerimonia di premiazione si è tenuta a San Giorgio a Cremano al cinema Flaminio. “Da poco faccio parte della famiglia Casa Surace, ma sono molto contento di questo Premio – ha sottolineato Alessandro Freschi, attore di Casa Surace, potentino – e di condividerlo con tutti gli altri. E’ un lavoro importante quello degli autori, a loro va il merito. Sono stato contentissimo quando mi è stato chiesto del video che poi ha annunciato il romanzo. Per me che sono di Potenza sono scene viste e riviste dato che c’è questo fenomeno dell’emigrazione”.

Il romanzo è stato annunciato con un video su Youtube che ha preso lo stesso nome e che in meno di due mesi ha raggiunto 600mila visualizzazioni. Nel video protagonisti sono Andrea Di Maria e Alessandro Freschi. Durante la serata è stato ricordato Massimo Troisi, alla presenza di suoi cari amici Enzo Decaro, Anna Pavignano e Stefano Veneruso.

– Claudio Buono –