Casa Surace testimonial degli spot per sostenere i consumi di Mozzarella di Bufala Campana Dop

Uno spot firmato da Casa Surace per sostenere i consumi di Mozzarella di Bufala Campana Dop durante l’estate post Covid-19.

Il Consorzio di Tutela ha scelto la casa di produzione a metà strada tra Sala Consilina e Napoli per la nuova campagna di comunicazione su radio e video. Da domani, domenica 5 luglio, la Bufala Dop lancerà un messaggio sulle principali radio italiane che esalta il prodotto icona del Made in Italy.

Un alimento gustoso che vanta un valore culturale e contribuisce ad unire il Paese, creando un legame tra le regioni e tra i vari dialetti.

“In questa estate così particolare – commenta il presidente del Consorzio di Tutela, Domenico Raimondo – vogliamo ripartire dai territori e porre l’accento sulla necessità della ripresa del turismo in Italia, chiave di volta anche per il rilancio dei consumi delle eccellenze enogastronomiche come la nostra mozzarella Dop. L’ironia di Casa Surace è proprio quello che oggi serve al Paese, un ottimismo della volontà come viatico per la ripresa“.

Casa Surace, dunque, produrrà il prossimo spot del Consorzio per lanciare il nuovo progetto legato al “Pacco da giù”, una limited edition dedicata alla Mozzarella di Bufala Campana Dop.

– Chiara Di Miele –