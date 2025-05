Carro funebre con una salma a bordo multato mentre sosta dinanzi al Municipio di Eboli.

L’episodio è avvenuto questa mattina in Via Ripa mentre gli operatori si trovavano all’interno degli uffici comunali per completare le pratiche necessarie all’espatrio del deceduto, un cittadino indiano.

L’auto era in sosta negli spazi riservati alle forze dell’ordine e per questo motivo la Polizia Municipale ha proceduto alla sanzione per sosta non autorizzata.