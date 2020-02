Carnevale ad Agropoli, scatta l’ordinanza. Vietate bombolette spray e uova

In occasione del Carnevale 2020, il sindaco del Comune di Agropoli Adamo Coppola ha firmato apposita ordinanza affinché le manifestazioni in programma possano svolgersi in piena tranquillità.

In particolare, nelle ore pomeridiane del 23 e del 25 febbraio, quando si svolgeranno le tradizionali sfilate dei carri allegorici, sono vietate tutte le azioni che possano arrecare danno o turbativa.

Queste le principali prescrizioni: è vietato l’uso di randelli di plastica, gomma, legno e di qualsiasi altro tipo di oggetto contundente. Vietate la vendita e l’esplosione di mortaretti, la vendita e l’uso, per scopi impropri di bombolette spray. No, inoltre, al lancio di farina, uova, acqua, ortaggi, e di qualunque altra cosa che possa provocare danni a cose e persone.

E’ vietato, inoltre, qualsiasi altro comportamento o attività aventi pregiudizio per l’ordine pubblico e la sicurezza urbana.

I trasgressori rischiano sanzioni amministrative.

– Claudia Monaco –