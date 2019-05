Carmine Cicala è il nuovo Presidente del Consiglio regionale della Basilicata.

Cicala, della Lega, è stato eletto nel corso della seduta inaugurale della XI legislatura con 18 voti. Si sono registrate 3 schede bianche.

Nato nel 1973 a San Martino d’Agri, vive a Viggiano . Ha conseguito il diploma di perito elettronico e successivamente ha intrapreso un percorso professionale diverso, gestendo la parte amministrativa, operativa e logistica dell’azienda di famiglia.

Sensibile ai temi ambientali, nel 2015 ha presenziato l’incontro internazionale in Giappone sulla riduzione del rischio da disastri, World Conference on Disaster Risk Reduction (WCDRR), esperienza che gli ha permesso di approfondire un tema strettamente legato al territorio della Val d’Agri dove sorge il Centro Olio. E’ socio di associazioni di volontariato quali la Protezione civile e l’Avis.

Dal 1999 al 2004 è stato consigliere dell’Amministrazione comunale di Viggiano.

“Tra le tante risposte che i lucani si attendono mi piace sottolineare oggi due temi importanti quali la sanità e il petrolio – ha dichiarato – temi sui quali spero il Consiglio, in questi anni di lavoro che ci attendono, riesca a dare un contributo rilevante nell’esclusivo interesse della comunità regionale per migliorare e potenziare un’organizzazione della struttura sanitaria che sappia guardare ai singoli territori, nella consapevolezza delle norme nazionali ed europee insieme alla consapevolezza dell’importanza strategica nazionale ed europea del petrolio, una importante risorsa che appartiene al nostro territorio, nell’ambito di una visione politico – istituzionale che deve travalicare i confini regionali. Il petrolio per la Basilicata e per le aree interessate è fonte di grandi problematiche e, nel contempo, di grandi potenzialità. Auspico che questo Consiglio sia capace di dare il giusto equilibrio a tematiche che appaiono fra loro confliggenti. Petrolio da una parte vuol dire ambiente, salute e sicurezza dei cittadini, dall’altra aspettative di ordine occupazionale e di crescita economica. Al Consiglio regionale, al presidente Bardi e alla sua Giunta in collaborazione con le istituzioni nazionali e con gli enti locali, la sfida di saper mantenere sano e giusto questo equilibrio”.

Dopo l’elezione di Carmine Cicala è stato completato anche l’assetto dell’Ufficio di Presidenza. Vicepresidenti sono stati eletti i consiglieri Baldassarre con 13 voti e Polese con 5 voti. Tre voti sono andati al consigliere Leggieri.

I consiglieri segretari sono invece Vizziello che ha ottenuto 13 voti e Leggieri che ha ottenuto 3 voti. Cinque le schede bianche.

– Claudia Monaco –