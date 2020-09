Carenza idrica a Monte San Giacomo. Erogazione dell’acqua sospesa dalle 22 alle 6

Problemi con il servizio idrico a Monte San Giacomo. Nella giornata di ieri, infatti, solo tramite l’approvvigionamento con un’autobotte si è riusciti a sopperire all’improvviso svuotamento del serbatoio e al guasto all’impianto.

Con un’ordinanza il sindaco Raffaele Accetta rende noto che, a partire da oggi e per tutti i giorni necessari al ripristino completo del livello, l’erogazione dell’acqua sarà sospesa alle 22 per riprendere la mattina successiva alle 6 salvo diverse comunicazioni.

Nel perdurare della carenza idrica, saranno immediatamente sanzionati tutti i cittadini che contravvengono alle disposizioni utilizzando l’acqua per un uso diverso da quello domestico.

“Sono numerose le segnalazioni, anche fotografiche, già in nostro possesso – fanno sapere dal Comune di Monte San Giacomo – e per evitare che a pagare per l’inciviltà di alcuni sia l’intera comunità, saranno immediatamente intensificati controlli e sanzioni“.

– Chiara Di Miele –