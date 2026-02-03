Carenza di sangue 0 Rh negativo agli ospedali di Vallo della Lucania e Sapri. L’appello ai donatori
C’è carenza di sangue del gruppo 0 Rh negativo negli ospedali di Vallo della Lucania e di Sapri.
A lanciare l’appello è l’Associazione Donatori Volontari di Sangue del Cilento che da sempre organizza giornate di raccolta straordinaria.
In questo caso i volontari chiedono ai donatori del territorio di recarsi a donare per lo specifico gruppo di cui c’è assoluto bisogno per poter salvare altre vite.
E’ possibile recarsi a donare all’ospedale “San Luca” di Vallo della Lucania dal lunedì al sabato dalle 8.30 alle 13.00 e all’ospedale dell’Immacolata di Sapri dal lunedì al sabato dalle 8.00 alle 12.30. Le donazioni saranno effettuate nei Centri Trasfusionali dei due presidi ospedalieri.
Prima di donare il sangue si può fare soltanto una leggera colazione evitando latte e derivati. Per essere donatori bisogna essere maggiorenni.