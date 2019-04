Carenza di pediatri all’ospedale “Curto” di Polla.L’Asl rinnova la convenzione con il “Ruggi” di Salerno

La carenza di medici continua ad essere un problema per l’Asl Salerno e in particolare quella che riguarda i Dirigenti Medici Pediatri.

A causa delle pregresse disposizioni in materia di assunzioni di personale l’Azienda sanitaria non ha potuto dotarsi adeguatamente di queste professionalità e la carenza continua a persistere soprattutto presso il reparto di Pediatria dell’ospedale “Luigi Curto” di Polla, nonostante i recenti provvedimenti aziendali volti al reclutamento di Medici Pediatri.

In particolar modo, risulta impossibile garantire turnazioni attive e continuative dei sanitari dalle ore 8 alle ore 20 e dalle ore 20 alle ore 8.

L’Asl Salerno, per garantire i Livelli Essenziali di Assistenza, ha rinnovato la convenzione con l’Azienda Ospedaliera Universitaria “San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona” di Salerno per l’anno 2019.

Anche quest’anno il Commissario straordinario Mario Iervolino, vista la proposta del Direttore Sanitario dell’ospedale Luigi Mandia e del Direttore Amministrativo Flavio Meola, conferma la medesima convenzione fino al prossimo 31 dicembre per prestazioni di consulenza e servizio di turni attivi di Dirigenti Medici Pediatri presso l’Unità Operativa di Pediatria/Nido del “Curto”.

A garantire l’attività di consulenza pediatrica sarà la dottoressa Maria Corbo, Direttore dell’Unità Operativa Complessa di Pediatria/Nido del “Ruggi D’Aragona” di Salerno.

La spesa presunta, stimata in 50mila euro per un massimo di 64 ore mensili, graverà sul conto assegnato all’Asl per l’esercizio 2019.

