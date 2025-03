Medici, infermieri e altri operatori dell’ospedale di Lagonegro affrontano quotidianamente un grave problema che riguarda anche i cittadini: la drammatica carenza di parcheggi. La FIALS, attraverso il suo segretario provinciale generale Giuseppe Costanzo, torna a sollecitare con forza un intervento urgente per risolvere una situazione diventata ormai insostenibile.

La mancanza di parcheggi rappresenta un disagio quotidiano significativo e un aggravio economico inaccettabile per il personale sanitario e per gli altri operatori costretti ogni giorno a pagare per sostare in aree già congestionate o rischiare multe sostando lungo la strada.

“Abbiamo più volte sollecitato la risoluzione di questo problema, che ormai non può più essere rimandata – dichiara Giuseppe Costanzo – È inaccettabile che il personale sanitario, già impegnato in un lavoro essenziale per la comunità, debba sopportare ulteriori disagi e costi aggiuntivi solo per poter raggiungere il proprio luogo di lavoro. Parliamo di dipendenti che si sentono trascurati e abbandonati dalle istituzioni, nonostante il loro fondamentale contributo quotidiano alla salute dei cittadini. Da anni si parla della realizzazione di una nuova struttura ospedaliera a Lagonegro, ma nel frattempo le criticità aumentano e le soluzioni tardano ad arrivare. È indispensabile intervenire subito, almeno per fronteggiare l’attuale emergenza.”

La FIALS richiede interventi immediati e concreti, come la realizzazione di parcheggi gratuiti e riservati al personale sanitario e agli altri operatori, individuazione urgente di nuove aree di sosta gratuite nelle vicinanze dell’ospedale e un confronto rapido ed efficace con le istituzioni competenti per risolvere al più presto questa criticità.

“La carenza di parcheggi non è solo un problema per medici, infermieri e altri operatori che si sentono trascurati, ma impatta direttamente sull’efficienza dei servizi ospedalieri – continua -. La Direzione Aziendale del San Carlo e l’Amministrazione comunale di Lagonegro sono chiamate a rispondere rapidamente e in modo efficace a una questione ormai più volte sollecitata“.