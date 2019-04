Carenza di infermieri. Nursind Potenza:” Turn over e Quota 100 un rischio per il livello di assistenza”

“Gli infermieri, sono una risorsa fondamentale per rendere il percorso assistenziale a misura di paziente e delle loro famiglie. Bisogna aumentare la quantità di personale così la qualità e la sicurezza sarà migliore per poter finalmente innalzare il livello di umanizzazione delle cure”.

Lo scrive in una nota Donato Lovallo, segretario provinciale di Potenza del Nursind, il sindacato delle professioni infermieristiche.

“Oggi però – aggiunge – assistiamo alla infinita e persistente carenza infermieristica che con la somma di due decreti bomba, quali il blocco del Turn Over e Quota 100 che in Basilicata potrebbero far crollare il livello di assistenza infermieristica con oltre 200 infermieri via fin da subito e più del doppio aventi diritto del numero degli uscenti ad agosto, e se anche questi dovessero scegliere di deporre le siringhe, metterebbero in crisi il sistema sanitario regionale in modo serio”.

“Alla luce di questi dati ormai conclamati – conclude – chiediamo alle Direzioni Strategiche delle Aziende di programmare un piano eccezionale di assunzioni di infermieri altrimenti con l’avvicinarsi delle ferie estive, il clima all’interno degli ospedali potrebbe diventare rovente. Allo stesso modo chiediamo, inoltre, di decidere sui concorsi di coordinamento in atto ormai da troppo tempo all’Ospedale San Carlo dove il personale è allo sbando poiché mancando la guida si incorre spesso in situazioni di demansionamento. È tempo di decidere se andare avanti con il concorso o pubblicare nuovamente secondo il nuovo Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro in tempi brevi e certi”.

– Claudia Monaco –