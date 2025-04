Carenza di personale infermieristico nel reparto di Pediatria dell’ospedale di Sapri. E’ solo una tra le urgenze che i sindacati sollecitano al fine di adeguare i normali standard a garanzia dei livelli minimi di assistenza.

Il sindacato Cisl Fp rimarca che “questa situazione, purtroppo, può influenzare la qualità delle prestazioni assistenziali e la tempestività delle cure offerte ai nostri piccoli pazienti e alle loro famiglie. La mancanza di infermieri determina un carico di lavoro aumentato ed insostenibile per il personale attualmente in servizio e, in alcuni casi, a una diminuzione della qualità assistenziale dovuta alla sopraesposta carenza”.

Per queste ragioni “è fondamentale – secondo Cisl Fp – che le istituzioni sanitarie e le autorità competenti lavorino insieme per trovare soluzioni efficaci e garantire il miglioramento delle condizioni di lavoro per tutti gli addetti lì operanti. Nello specifico, preme evidenziare che il personale infermieristico in servizio è in numero sottodimensionato rispetto al fabbisogno di personale necessario al funzionamento dell’Unità Operativa”.

Il sindacato ricorda che il personale infermieristico della UOC di Pediatria deve svolgere oltre che la normale attività di reparto, anche l’assistenza presso la Sala Parto, il Nido e il Pronto Soccorso Pediatrico. “Inoltre, il personale infermieristico è utile per un’assistenza ospedaliera ottimale, visto che l’ospedale è l’unica struttura presente sul territorio, il cui adeguamento di personale è fondamentale e per avere dei servizi efficienti. Pertanto facciamo richiesta urgente di un autorevole intervento da parte della Direzione Strategica Generale a tutela sia dell’utenza che degli operatori” concludono dal sindacato che resta “in attesa di immediato riscontro, senza sottovalutare la situazione”.