Cardiomiopatia da stress. Il Ruggi di Salerno protagonista nella stesura di una guida alla cura internazionale

L’Azienda Ospedaliero – Universitaria “San Giovanni di Dio e Ruggi D’Aragona” di Salerno protagonista nella stesura del Documento di consenso-Linee guida congiunto della Società Europea e della Società Giapponese di Cardiologia per la diagnosi e la cura della Cardiomiopatia da stress o sindrome Takotsubo (STT).

Il Dottor Rodolfo Citro, del Dipartimento Cardio-Toraco-Vascolare, diretto dal Dottor Giancarlo Accarino, ha coordinato un gruppo di esperti internazionali nella realizzazione del Documento che ha focalizzato l’attenzione sul ruolo dell’imaging multimodale (utile per la diagnosi, per guidare la terapia e per stratificare la prognosi dei pazienti con Sindrome Takotsubo sia nella fase acuta che nelle fasi successive) e sarà di riferimento nella pratica clinica cardiologica internazionale.

La Cardiomiopatia da stress è un’insidiosa patologia cardiovascolare di riscontro sempre più frequente, specie nelle donne in età post-menopausale.

– Paola Federico –