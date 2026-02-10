“Cardiologie aperte” al “Curto” di Polla. Oltre 250 persone alla giornata di prevenzione cardiovascolare
Grande affluenza questa mattina all’ospedale “Curto” di Polla per la giornata dedicata alla prevenzione cardiologica.
Oltre 250 persone sono giunte nel reparto di Cardiologia-UTIC diretto dal dottore Silvio Saponara per accedere alle visite messe a disposizione.
Le malattie cardiovascolari, va ricordato, continuano ad essere la prima causa di mortalità a livello globale: per questo motivo il reparto ha deciso di dare una risposta concreta alla popolazione.
Nelle diverse postazioni sono stati svolti gli esami: elettrocardiogramma, controllo della pressione e in casi particolari ecocardiogramma.
Proprio in questo contesto sono state rilevate diverse anomalie per alcuni pazienti, con diagnosi precoci che hanno permesso di agire in tempo. In un caso una donna è stata indirizzata per approfondimenti diagnostici e consecutivo intervento, così come una famiglia affetta da ipercolesterolemia è stata presa in carico con un’adeguata terapia.
“Siamo soddisfatti – spiega il dottor Saponara – un successo oltre le aspettative e un lavoro immenso da parte del nostro reparto che in queste ore sta continuando a gestire questa forte affluenza. Alcuni casi giunti sono testimonianza concreta dell’importanza di fare prevenzione con interventi tempestivi, evitando il peggio. Continueremo ad offrire il nostro contributo a favore del territorio con risposte di questo tipo”.