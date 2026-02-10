Grande affluenza questa mattina all’ospedale “Curto” di Polla per la giornata dedicata alla prevenzione cardiologica.

Oltre 250 persone sono giunte nel reparto di Cardiologia-UTIC diretto dal dottore Silvio Saponara per accedere alle visite messe a disposizione.

Le malattie cardiovascolari, va ricordato, continuano ad essere la prima causa di mortalità a livello globale: per questo motivo il reparto ha deciso di dare una risposta concreta alla popolazione.

Nelle diverse postazioni sono stati svolti gli esami: elettrocardiogramma, controllo della pressione e in casi particolari ecocardiogramma.

Proprio in questo contesto sono state rilevate diverse anomalie per alcuni pazienti, con diagnosi precoci che hanno permesso di agire in tempo. In un caso una donna è stata indirizzata per approfondimenti diagnostici e consecutivo intervento, così come una famiglia affetta da ipercolesterolemia è stata presa in carico con un’adeguata terapia.

“Siamo soddisfatti – spiega il dottor Saponara – un successo oltre le aspettative e un lavoro immenso da parte del nostro reparto che in queste ore sta continuando a gestire questa forte affluenza. Alcuni casi giunti sono testimonianza concreta dell’importanza di fare prevenzione con interventi tempestivi, evitando il peggio. Continueremo ad offrire il nostro contributo a favore del territorio con risposte di questo tipo”.